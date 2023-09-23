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08:21, 23 сентября 2023Экономика

Западные эксперты улучшили прогнозы по российской экономике

РИА Новости: ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на 0,8 процентов в текущем году

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Западные аналитики улучшили свои прогнозы по российской экономике, сообщает РИА Новости.

Как ожидает Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономика страны в текущем году вырастет на 0,8 процентов, а в следующем — на 0,9. При этом уточняется, что прежде речь шла о полуторапроцентном сокращении.

Кроме того, как пишет агентство, организация пересмотрела свой прогноз по инфляции. Теперь, по ее мнению, она составит 5,2 процента, хотя ранее предполагалось, что 5,4.

Ранее российской экономике предрекли быстрый рост в 2024-2026 годах. Согласно прогнозу, около 2,2 — 2,3 процента годовых.

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    Марина Совина
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