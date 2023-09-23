Западные эксперты улучшили прогнозы по российской экономике

РИА Новости: ОЭСР прогнозирует рост ВВП России на 0,8 процентов в текущем году

Западные аналитики улучшили свои прогнозы по российской экономике, сообщает РИА Новости.

Как ожидает Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономика страны в текущем году вырастет на 0,8 процентов, а в следующем — на 0,9. При этом уточняется, что прежде речь шла о полуторапроцентном сокращении.

Кроме того, как пишет агентство, организация пересмотрела свой прогноз по инфляции. Теперь, по ее мнению, она составит 5,2 процента, хотя ранее предполагалось, что 5,4.

Ранее российской экономике предрекли быстрый рост в 2024-2026 годах. Согласно прогнозу, около 2,2 — 2,3 процента годовых.