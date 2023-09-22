Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:27, 22 сентября 2023Экономика

В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

В правительстве считают, что экономика России будет расти быстрыми темпами

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Экономика России в 2024-2026 годах будет расти быстрыми темпами, порядка 2,2 — 2,3 процента годовых. Такой прогноз представлен в материалах к проекту федерального бюджета, сообщает ТАСС.

В документе отметили, что при подготовке очередного проекта трехлетнего бюджета в правительстве исходили из того, что относительно высокий темп роста российской экономики в 2024-2026 годах сохранится.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин допустил самые низкие темпы роста мировой экономики за 15 лет. Подобный прогноз Мишустин дал, открывая правительственное заседание, посвященное рассмотрению проекта федерального бюджета.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

    Популярный российский блогер впервые стал отцом

    Игрок клуба РПЛ высказался об отказе выступать за сборную России

    Анастасия Волочкова раскрыла подробности интимной жизни

    ФСБ уличила сотрудника российской авиакомпании в афере с билетами

    Стало известно число задержанных на протестах в Ереване

    Фон дер Ляйен назвала сроки принятия решения о переизбрании на пост главы ЕК

    В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

    Экс-первая ракетка мира подала в суд на производителя БАДов из-за допинга

    Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости