В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

В правительстве считают, что экономика России будет расти быстрыми темпами

Экономика России в 2024-2026 годах будет расти быстрыми темпами, порядка 2,2 — 2,3 процента годовых. Такой прогноз представлен в материалах к проекту федерального бюджета, сообщает ТАСС.

В документе отметили, что при подготовке очередного проекта трехлетнего бюджета в правительстве исходили из того, что относительно высокий темп роста российской экономики в 2024-2026 годах сохранится.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин допустил самые низкие темпы роста мировой экономики за 15 лет. Подобный прогноз Мишустин дал, открывая правительственное заседание, посвященное рассмотрению проекта федерального бюджета.