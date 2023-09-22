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16:03, 22 сентября 2023Экономика

Мишустин допустил самые низкие темпы роста мировой экономики за 15 лет

Мишустин: темпы роста мировой экономики могут стать минимальными с 2008 года
СюжетПандемия в России

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

По итогам 2023 года темпы роста мировой экономики могут оказаться самыми низкими за последние 15 лет за исключением периода коронавирусной пандемии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

Подобный прогноз Мишустин дал, открывая правительственное заседание, посвященное рассмотрению проекта федерального бюджета. Он подчеркнул, что работа над документом велась в условиях «очередного усиления глобальных дисбалансов» и замедления темпов роста мировой экономики.

В 2008 году в мире произошел финансовый кризис, одной из главных причин которого стал перегрев кредитного рынка, который в итоге привел к резкому снижению ликвидности банков. Коллапс завершился массовыми банкротствами финансовых организаций, а рост мировой торговли к концу года составил лишь 2,95 процента, хотя в период 2004-2007 годов был на уровне 8,74 процента.

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз аналитиков компании Consensus Economics (CE) предрекла мировой экономике замедление темпов роста с 2,4 процента по итогам 2023 года до 2,1 процента в 2024-м. Подобная динамика будет обусловлена продолжающимся курсом на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков и увеличением процентных ставок.

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    Анатолий Акулов
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