Мишустин допустил самые низкие темпы роста мировой экономики за 15 лет
По итогам 2023 года темпы роста мировой экономики могут оказаться самыми низкими за последние 15 лет за исключением периода коронавирусной пандемии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.
Подобный прогноз Мишустин дал, открывая правительственное заседание, посвященное рассмотрению проекта федерального бюджета. Он подчеркнул, что работа над документом велась в условиях «очередного усиления глобальных дисбалансов» и замедления темпов роста мировой экономики.
В 2008 году в мире произошел финансовый кризис, одной из главных причин которого стал перегрев кредитного рынка, который в итоге привел к резкому снижению ликвидности банков. Коллапс завершился массовыми банкротствами финансовых организаций, а рост мировой торговли к концу года составил лишь 2,95 процента, хотя в период 2004-2007 годов был на уровне 8,74 процента.
Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз аналитиков компании Consensus Economics (CE) предрекла мировой экономике замедление темпов роста с 2,4 процента по итогам 2023 года до 2,1 процента в 2024-м. Подобная динамика будет обусловлена продолжающимся курсом на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков и увеличением процентных ставок.