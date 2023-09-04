Мировой экономике предрекли замедление роста

Consensus Economics: мировой ВВП вырастет в 2024 году на 2,1 процента

По итогам этого года мировая экономика увеличится на 2,4 процента, однако в 2024-м глобальный ВВП столкнется с замедлением роста до 2,1 процента. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз аналитиков компании Consensus Economics (CE).

Подобная динамика будет обусловлена продолжающимся курсом на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков и увеличением процентных ставок. На ситуацию также окажет воздействие неожиданно сильный потребительский спрос, с учетом которого произойдет «сглаживание» темпов роста глобального ВВП, считают эксперты.

Увеличение мировой экономики будет сдерживать и высокая инфляция, которая будет сохраняться продолжительный период времени. Это обстоятельство вынудит ведущие центробанки поддерживать высокие ставки по займам вплоть до следующего года. «Замедление темпов роста глобального ВВП переносится на 2024 год», — резюмировал главный экономист Citi Натан Шитс.

Ранее глава подразделения рейтингового агентства Moody's по суверенным и субсуверенным рискам Мари Дирон в интервью американскому телеканалу CNBC перечислила ключевые риски для глобальной экономики. В список наибольших угроз она включила высокую инфляцию, рост ключевых ставок ведущих центробанков и медленное восстановление ВВП Китая после затяжных локдаунов.