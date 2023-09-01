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15:26, 1 сентября 2023Экономика

Названы главные риски для мировой экономики

Moody's: инфляция и рост ставок являются основными рисками для мировой экономики

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава подразделения рейтингового агентства Moody's по суверенным и субсуверенным рискам Мари Дирон в интервью американскому телеканалу CNBC назвала главные риски для глобальной экономики. К числу основных она отнесла сохранение высокой инфляции в мире, рост ключевых ставок ведущих центробанков и медленное восстановление ВВП Китая после затяжных локдаунов.

По ее мнению, все вышеперечисленные факторы являются основными препятствиями на пути к ускорению темпов роста мировой экономики. Ставка на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны центробанков развитых стран пока не привела к ощутимым результатам в борьбе с инфляционными рисками.

Этот курс создал «дезинфляционный тренд», однако определенные «очаги напряженности» в банковском секторе все еще могут проявиться в 2023-м или 2024 году. «Период высоких ставок оказал некоторое положительное влияние на рентабельность, но нужна корректировка бизнеса, чтобы продолжать привлекать депозиты», — заявила Дирон.

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В свою очередь страны с развивающейся экономикой в Азиатско-Тихоокеанском регионе в обозримом будущем прочувствуют негативные последствия от медленных темпов роста ВВП Китая. Дирон не увидела каких-либо перспектив для оживления производства в КНР в среднесрочной перспективе.

На этом фоне она допустила повышение рисков дефолтов в данном регионе. При этом в относительно благоприятном положении окажутся Индия и Индонезия, которые эксперт назвала очагами устойчивости. На рынках этих стран аналитики рейтингового агентства в настоящее время наблюдают устойчивый рост.

Ранее первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинатх включила рост геополитической напряженности и негативные последствия от глобального потепления в число ключевых рисков для мирового ВВП. Кроме того, на фоне «тревожного» роста фрагментации торговли под угрозой могут оказаться страны с развивающейся экономикой, властям которых эксперт порекомендовала восстановить бюджетные резервы.

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    Анатолий Акулов
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