Украина почти 90 раз обстреляла Белгородскую область за сутки

Гладков: ВСУ за 23 сентября почти 90 раз обстреляли Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли Белгородскую область почти 90 раз, о чем утром 24 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По подсчетам, всего зафиксировано 89 снарядов, выпущенных по региону 23 сентября. Во всех случаях, по данным Гладкова, обошлось без пострадавших. В Шебекино три снаряда из РСЗО «Град» пробили крышу цеха одного из промышленных предприятий.

Обстрелы из артиллерии и минометов фиксировались в Белгородском, Волоконовском, Краснояружском районах, в Валуйском и Грайворонском городских округах. Набольшему обстрелу подвергся поселок Красное — отмечено 29 гранатометных выстрелов.

Кроме того, было сбито несколько беспилотников, еще один удалось посадить.

Накануне сообщалось, что за 22 сентября ВСУ совершили массовую атаку на районы Белгородской области и нанесли около 130 разных ударов.