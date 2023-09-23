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12:02, 23 сентября 2023Россия

ВСУ нанесли российскому региону около 100 ударов за сутки

ВСУ нанесли около 100 ударов по районам Белгородской области за сутки
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 сентября совершили массовую атаку на районы Белгородской области и нанесли около 100 разных ударов. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале.

Так, в Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка было выпущено 3 и 6 снарядов соответственно, в хуторе Валковский установили 4 прилета. Никто не пострадал, но в Валковском выбиты окна в одном из домовладений, также была повреждена ЛЭП, но ее восстановили.

В Борисовском районе зафиксировано 13 прилетов из миномета по окраине села Богун-Городок. На окраине села Казачье-Рудченское был сброшен один боеприпас с БПЛА, нигде нет разрушений и пострадавших. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 12 минометных снарядов и произведено 12 гранатометных выстрелов, никто не пострадал, разрушений нет.

В Грайворонском городском округе окраину села Новостроевка-Вторая атаковали при помощи трех дронов-камикадзе, пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль. По окраине села Смородино выпущено два минометных снаряда, пострадавших и разрушений нет. В селе Антоновка удалось сбить БПЛА противника, а на окраине селе Дроновка противники сбросили с БПЛА два взрывных устройства. В Горьковском сбили дрон-камикадзе, ни в одном из населенных пунктов нет пострадавших или разрушений.

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В Краснояружском районе по окраине поселка Прилесье выпустили 7 артиллерийских снарядов, еще 5 снарядов — на окраину села Вязовое и еще 2 — на окраину села Репяховка. На окраине села Теребрено зафиксировано 6 прилетов — она попала под артиллерийский обстрел. Пострадавших нет, в одном частном жилом доме выбиты окна, повреждено два автомобиля.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпустили 14 минометных снаряда, 9 минометных снарядов — по хутору Балки, 6 артиллерийских снарядов — по поселку Ленинский, по 7 минометных снарядов — по селам Середа и Терезовка. Еще 7 гранатометных выстрелов попали по МАПП «Шебекино», 3 артиллерийских снаряда по хутору Марьино. Нигде нет разрушений или пострадавших.

Ранее Гладков сообщил, что на подлете к одному из городов Белгородского района был сбит украинский беспилотник. В результате никто не пострадал, разрушений нет.

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    Сергей Истомин
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