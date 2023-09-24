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19:03, 24 сентября 2023Бывший СССР

В Армении сообщили о прибытии первой группы беженцев

«Арменпресс»: первая группа беженцев из Карабаха уже прибыла в Армению

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Первая группа беженцев, эвакуированных из Нагорно-Карабахской республики, уже прибыла в Армению. Об этом сообщает армянское государственное информационное агентство «Арменпресс».

«Первая группа эвакуированных уже находится в Корнидзоре... Эвакуированных жителей Арцаха встречают в центре Международного комитета Красного Креста ... Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности», — говорится в сообщении.

Точное количество группы беженцев из Карабаха будет известно лишь после завершения процедуры регистрации, но по предварительным данным их число не превышает 30 человек.

Ранее сообщалось, что жители двух сел, расположенных на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), были эвакуированы через армянский Корнидзор в сопровождении российских миротворцев к своим родным, живущим в Армении.

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    Алевтина Запольская
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