В Нагорном Карабахе сообщили об эвакуации двух сел

Инфоцентр НКР: жители двух сел в Карабахе эвакуированы и уже находятся в Армении

Жители двух сел, расположенных на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), были эвакуированы и уже находятся на территорию Армении. Об этом сообщает со ссылкой на инфоцентр НКР сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители карабахской общины Егцахох были эвакуированы из Карабаха через армянский Корнидзор в сопровождении российских миротворцев к своим родным, живущим в Армении.

Ранее представители руководства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили, что 120 тысяч этнических армян готовы уехать из региона, не желая жить в составе Азербайджана и опасаясь этнических чисток. «Судьба наших людей войдет в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира. Тем, кто ответственен за нашу судьбу, однажды придется ответить перед Богом за свои грехи», — высказался Давид Бабаян, советник президента республики.