Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:57, 24 сентября 2023Бывший СССР

В Нагорном Карабахе сообщили об эвакуации двух сел

Инфоцентр НКР: жители двух сел в Карабахе эвакуированы и уже находятся в Армении

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жители двух сел, расположенных на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), были эвакуированы и уже находятся на территорию Армении. Об этом сообщает со ссылкой на инфоцентр НКР сообщает ТАСС.

Отмечается, что жители карабахской общины Егцахох были эвакуированы из Карабаха через армянский Корнидзор в сопровождении российских миротворцев к своим родным, живущим в Армении.

Ранее представители руководства самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили, что 120 тысяч этнических армян готовы уехать из региона, не желая жить в составе Азербайджана и опасаясь этнических чисток. «Судьба наших людей войдет в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира. Тем, кто ответственен за нашу судьбу, однажды придется ответить перед Богом за свои грехи», — высказался Давид Бабаян, советник президента республики.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали четыре смертоносных оружия России на Украине

    61-летняя Алена Свиридова сообщила о «пополнении в семье»

    В Нагорном Карабахе сообщили об эвакуации двух сел

    Школьница сбежала из дома после ссоры с матерью в Подмосковье

    Анонсирована встреча глав Армении и Азербайджана

    Романцев прокомментировал призыв Карпина к игрокам сборной уезжать в Европу

    Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы

    В Грузии произошли два землетрясения

    Украинская община отказалась покидать Крым из-за призывов Киева

    Российские дроны вывели из строя лучшие западные танки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости