Более 100 тысяч армян заявили о желании покинуть Карабах

120 тысяч армян готовы уехать из Карабаха, не желая жить в составе Азербайджана

В руководстве самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили, что 120 тысяч этнических армян готовы уехать из региона, не желая жить в составе Азербайджана и опасаясь этнических чисток. Их цитирует агентство Reuters.

Давид Бабаян, советник президента республики Арцах Самвела Шахраманяна, заявил, что 99,9 процента армян Нагорного Карабаха предпочитают покинуть эти земли. «Судьба наших людей войдет в историю как позор для армянского народа и всего цивилизованного мира. Тем, кто ответственен за нашу судьбу, однажды придется ответить перед Богом за свои грехи», — высказался он.

Также отмечается, что все, кто хочет уехать на территорию Армении, будут сопровождаться российскими миротворцами.

Ранее Бабаян заявил, что по итогам встречи в Евлахе, прошедшей 21 сентября, окончательного соглашения с азербайджанской стороной нет. Армяне Карабаха согласись на прекращение боевых действий с Азербайджаном, однако необходимо проработать условия.

При этом в Азербайджане заявили о передаче армянам Карабаха плана по реинтеграции.