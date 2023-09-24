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13:37, 24 сентября 2023Россия

Российские войска улучшили положение на донецком направлении

Российские войска улучшили положение на донецком направлении, отразив атаку ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики (ДНР) и улучшили свое тактическое положение. Об этом на брифинге 24 сентября сообщило Министерство обороны России.

Поражение 110-й механизированной бригады ВСУ нанесли подразделение «Южной» группировки российских войск, авиация и артиллерия. В результате контратаки ВС РФ удалось занять выгодные позиции.

Всего на донецком направлении за сутки российские военные отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Химик и Веселое. Были уничтожены до 305 противников, их две боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США.

Также Минобороны 24 сентября отчиталось о ситуации в Работино — там российским военным удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ.

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    Илона Палей
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