Минобороны отчиталось о ситуации в Работино

Минобороны: ВС РФ поразили живую силу и технику одной бригады ВСУ в Работино

Российским военным удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино Запорожской области. О ситуации на участке отчиталось Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, у населенного пункта уничтожено порядка 35 украинских бойцов. Из техники ВСУ потеряли боевую машину пехоты (БМП) и три автомобиля. Помимо этого за сутки, утверждает Минобороны, уничтожены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

22 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ накапливают силы под Работино в Запорожской области и готовятся к третьей волне контрнаступления.

По его словам, перебрасываемые стратегические резервы ВСУ состоят из 11 бригад, одного полка, двух батальонов, трех групп аэроразведки и подразделения морского центра сил спецопераций.