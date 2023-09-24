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13:23, 24 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось о ситуации в Работино

Минобороны: ВС РФ поразили живую силу и технику одной бригады ВСУ в Работино
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российским военным удалось нанести огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Работино Запорожской области. О ситуации на участке отчиталось Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, у населенного пункта уничтожено порядка 35 украинских бойцов. Из техники ВСУ потеряли боевую машину пехоты (БМП) и три автомобиля. Помимо этого за сутки, утверждает Минобороны, уничтожены американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, два орудия Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица «Мста-Б».

22 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ накапливают силы под Работино в Запорожской области и готовятся к третьей волне контрнаступления.

По его словам, перебрасываемые стратегические резервы ВСУ состоят из 11 бригад, одного полка, двух батальонов, трех групп аэроразведки и подразделения морского центра сил спецопераций.

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