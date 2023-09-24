Силовые структуры
Автомобиль военнослужащего взорвали на севере Крыма
Baza: в Джанкое в Крыму неизвестные взорвали автомобиль военнослужащего
На севере Крыма в городе Джанкой взорвали автомобиль военнослужащего, сообщает издание Baza.
По данным источника, неизвестные прикрепили к днищу Chevrolet Aveo взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Она сдетонировала днем 23 сентября около дома владельца машины. В результате взрыва выбило стекла на первом этаже.
Пострадавших нет, в бомбе не было использовано поражающих элементов.
Ранее сообщалось, что ФСБ арестовала жителя Барнаула, отравившего воду для военнослужащих.