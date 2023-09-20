Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 20 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин отравил воду для военных и был обвинен в теракте

ФСБ арестовала жителя Барнаула, отравившего воду для военнослужащих

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю, передает РИА Новости.

В спецслужбе рассказали, что 42-летний злоумышленник вышел на граждан Украины и выразил желание поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ). В качестве доказательства своих намерений он отравил воду, предназначавшуюся для российских бойцов.

Бойцы не успели выпить яд. Умысел преступника был своевременно пресечен оперативниками ФСБ. Россиянина задержали и обвинили в покушении на государственную измену и покушении на террористический акт.

Ранее лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова.Его обвиняют в преступлениях по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также по статье 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали удар по МиГ-29 ВСУ боевым дебютом нового «Ланцета». Что указывает на эффективность российского дрона?

    Инстасамка поделилась фото в откровенном образе и разочаровала фанатов

    Канцлер Германии предостерег от «фиктивного мира» на Украине

    Президент Польши сравнил Украину с тянущим на дно спасателя тонущим человеком

    СКР возбудил дело из-за взрыва газа в многоэтажке Балашихи

    Transfermarkt составил сборную из самых дорогих трансферов лета-2023 в РПЛ

    Лукашенко решил научить петербуржцев обращаться с автобусами

    Военный рассказал о ситуации в Андреевке

    Разрушения после взрыва газа в многоэтажке Балашихи сняли на видео

    Женщина сбросила 13 килограммов благодаря трем простым изменениям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости