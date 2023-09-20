Россиянин отравил воду для военных и был обвинен в теракте

ФСБ арестовала жителя Барнаула, отравившего воду для военнослужащих

Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю, передает РИА Новости.

В спецслужбе рассказали, что 42-летний злоумышленник вышел на граждан Украины и выразил желание поддержать Вооруженные силы Украины (ВСУ). В качестве доказательства своих намерений он отравил воду, предназначавшуюся для российских бойцов.

Бойцы не успели выпить яд. Умысел преступника был своевременно пресечен оперативниками ФСБ. Россиянина задержали и обвинили в покушении на государственную измену и покушении на террористический акт.

Ранее лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова.Его обвиняют в преступлениях по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также по статье 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.