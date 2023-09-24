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04:46, 24 сентября 2023Силовые структуры

Российский блогер заработал сотни миллионов на незаконных лотереях

МВД: на Сахалине блогер заработал 256 миллионов рублей на незаконных лотереях

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

На Сахалине организатор незаконной лотереи стал фигурантом уголовного дела, заработав сотни миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, по предварительным данным, сахалинский блогер через социальные сети организовал продажу сертификатов стоимостью две тысячи рублей на товары и услуги. Затем он разыгрывал призы среди владельцев сертификатов, не будучи зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, и не имея законного разрешения.

Деньги перечислялись на расчетный счет блогера. Кроме того, он пользовался банковскими картами, оформленными на его родственников. По имеющимся данным, с 2021 по 2023 год злоумышленник таким образом заработал 256 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Предварительное расследование продолжается.

Ранее стало известно, что мошенники обманули российского профессора, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, выманив у него 33 миллиона рублей. 75-летнему Сергею Морозу позвонила женщина и представилась дознавателем, заявив, что мошенники пытаются по поддельной доверенности снять деньги с его счетов в банке. Мороз снял со счетов деньги, затем к нему приехал человек, заявленный мошенниками как «курьер ЦБ», забрал наличные.

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    Марина Совина
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