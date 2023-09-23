Мошенники обманули российского профессора на 33 миллиона рублей

Mash: мошенники обманули профессора МАДИ, выманив у него 33 миллиона рублей

Мошенники обманули российского профессора, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, выманив у него 33 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, 75-летнему Сергею Морозу, доктору технических наук из Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ), позвонила женщина и представилась дознавателем, заявив, что мошенники пытаются по поддельной доверенности снять деньги с его счетов в банке.

Затем профессору позвонил другой мошенник, представившийся следователем, и призвал его перевести средства на «безопасные счета в Центробанке».

Мороз снял со счетов 29 миллионов рублей, затем к нему приехал человек, заявленный мошенниками как «курьер ЦБ», забрал наличные. Через несколько дней профессора убедили взять еще и кредит на 4 миллиона рублей. Он заподозрил обман только после того, как мошенники стали убеждать его продать квартиру.

По данным издания, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества по телефону. По словам эксперта, в их числе можно отметить звонки с предложением продлить договор на услуги мобильного оператора, чтобы телефон продолжал работать и человек не остался без связи.