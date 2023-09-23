Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:06, 23 сентября 2023Силовые структуры

Мошенники обманули российского профессора на 33 миллиона рублей

Mash: мошенники обманули профессора МАДИ, выманив у него 33 миллиона рублей

Фото: Taylor Grote / Unsplash

Мошенники обманули российского профессора, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, выманив у него 33 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

По их данным, 75-летнему Сергею Морозу, доктору технических наук из Московского автомобильно-дорожного университета (МАДИ), позвонила женщина и представилась дознавателем, заявив, что мошенники пытаются по поддельной доверенности снять деньги с его счетов в банке.

Затем профессору позвонил другой мошенник, представившийся следователем, и призвал его перевести средства на «безопасные счета в Центробанке».

Мороз снял со счетов 29 миллионов рублей, затем к нему приехал человек, заявленный мошенниками как «курьер ЦБ», забрал наличные. Через несколько дней профессора убедили взять еще и кредит на 4 миллиона рублей. Он заподозрил обман только после того, как мошенники стали убеждать его продать квартиру.

По данным издания, полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о новых схемах мошенничества по телефону. По словам эксперта, в их числе можно отметить звонки с предложением продлить договор на услуги мобильного оператора, чтобы телефон продолжал работать и человек не остался без связи.

Что думаешь? Оцени!
    Антон Похиляк
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил НАТО в отработке ядерных ударов по России

    Лавров заявил о нереализуемости формулы мира Зеленского

    В Нагорном Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня

    Лавров призвал к расширению Совета Безопасности ООН

    Жена рассказала о попытках врачей спасти левую руку Костомарова

    Лавров усомнился в раскаянии Японии и Германии за преступления во время войны

    Лавров предупредил о скатывании человечества к большой войне

    Лавров обвинил НАТО в попытках перенести противостояние с Россией в космос

    Лавров назвал Запад «империей лжи»

    Лавров заявил о борьбе с Западом за новый мировой порядок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости