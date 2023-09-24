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11:58, 24 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР официально ввели военную цензуру на телефонные разговоры и почту

В ДНР установили военную цензуру на почту, сообщения и телефонные разговоры

Фото: Unsplash

В Донецкой народной республике (ДНР) официально ввели военную цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Соответствующий указ глава республики Денис Пушилин опубликовал на своем сайте.

Порядок осуществления контроля за цензурой разработают региональное управление ФСБ, республиканские Министерство связи и Министерство информации.

Также в ДНР ввели комендантский час с 23:00 до 04:00 по будням и запретили проведение несогласованных собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий.

Новые правила вступают в силу с воскресенья, 24 сентября.

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    Илона Палей
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