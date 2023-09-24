В ДНР ввели комендантский час

Глава ДНР Пушилин подписал указ об установлении комендантского часа

В Донецкой народной республике (ДНР) установлен комендантский час. Об этом свидетельствует указ главы региона Дениса Пушилина, опубликованный на его сайте.

Согласно нововведению, нахождение на улицах и в иных общественных местах ДНР запрещается с 23:00 до 04:00 в будние дни.

Отмечается, что ограничения не распространяются на чиновников и работников организаций, остановка деятельности которых может навредить гражданам, предприятиям, организациям, обществу и государству. Речь идет, в частности, о работниках, ответственных за снабжение продуктами и предметами первой необходимости, а также рабочих, выполняющих ремонтные и восстановительные работы.

Кроме того, свободно могут передвигаться служебные машины полиции, УФСБ и автомобили со спецпропусками.

Ранее Пушилин также ввел в ДНР военную цензуру на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Порядок осуществления контроля разработают региональное управление ФСБ, республиканские Министерство связи и Министерство информации.