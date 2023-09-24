Развожаев рассказал о чуде с иконой в атакованном штабе ЧФ в Севастополе

Развожаев: после атаки ВСУ в штабе ЧФ в Севастополе чудом уцелела икона Ушакова

Икона адмирала Федора Ушакова, которая была в штабе Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), чудом уцелела. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!» — написал Развожаев, приложив фотографии иконы. На ней изображен адмирал, который держит свиток с надписью «Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России».

Развожаев напомнил, что Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения, а потому он спустя века покровительствует Севастополю, продолжает защищать регион и «дарит уверенность в новой Победе». Губернатор рассказал о планах благочинному Севастопольского округа и командующему Черноморским флотом совершить в день памяти адмирала, 15 октября, крестный ход с чудотворной иконой по окрестностям Севастополя.

Днем 22 сентября Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота. Осколок снаряда упал недалеко от театра Луначарского. По данным Минобороны, системы ПВО сбили пять ракет в ходе отражения атаки на Севастополь. Ударной волной выбило стекла в десяти жилых домах.