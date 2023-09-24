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17:26, 24 сентября 2023Россия

ЧВК Пригожина займется подготовкой ополчения под Ростовом

В Ростовской области сообщили, что ЧВК «Вагнер» займется подготовкой ополчения

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бывшие инструкторы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая принадлежала бизнесмену Евгению Пригожину, займутся подготовкой резервистов народного ополчения Ростовской области. Об этом порталу 1rnd сообщил председатель местного движения ветеранов боевых действий «Оплот» Валерий Бова.

По словам главы движения, инструкторы ЧВК сосредоточатся на тренировках добровольцев казачьего батальона резерва территориальной самообороны региона «Оплот-1». Бова утверждает, что все договоренности о сотрудничестве уже достигнуты.

«Мы все это будем оплачивать за счет личных средств учредителей "Оплота". <...> Подразделение, которое мы формируем, не будет вооружено, пока мы не будем взаимодействовать с правоохранительными органами», — разъяснил ситуацию он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что структуры ЧВК «Вагнер» де-юре не существует, поэтому высказаться о ее дальнейшей судьбе сложно. При этом пресс-секретарь заявил, что существует группа «Вагнер», которая внесла значительный вклад в ход спецоперации на Украине.

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