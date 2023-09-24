Путин сообщил о независимой работе ЦИК

Президент России Владимир Путин: ЦИК независима в своей работе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) независима в своей работе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК.

«Вы независимые в своей работе, начальников над вами нет, все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально, подчиняетесь только законам и действуете на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности», — сказал он. Российский лидер отметил, что сотрудники и руководство ЦИК делают все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона.

Он также поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире. По его словам, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах.