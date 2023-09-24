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00:28, 24 сентября 2023Россия

Путин оценил избирательную систему в России

Президент Путин: избирательная система России считается одной из лучших в мире
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин в видеопоздравлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с 30-летием, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что избирательная система России также основана на четком соблюдении норм избирательного законодательства и на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый президентский срок, не раньше конца 2023 года. Он отметил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеем смысл говорить о выдвижении на новый срок.

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    Марина Совина
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