Путин оценил избирательную систему в России

Президент Путин: избирательная система России считается одной из лучших в мире

Российская избирательная система по праву считается одной из лучших в мире, она базируется на понятных гражданам и прозрачных процедурах, заявил президент России Владимир Путин в видеопоздравлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ с 30-летием, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что избирательная система России также основана на четком соблюдении норм избирательного законодательства и на защите национальных интересов, суверенитета России и свободного волеизъявления ее граждан.

Ранее Владимир Путин заявил, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый президентский срок, не раньше конца 2023 года. Он отметил, что по действующему законодательству само решение о проведении выборов будет принято до конца года и лишь после этого имеем смысл говорить о выдвижении на новый срок.