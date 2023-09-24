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08:12, 24 сентября 2023Забота о себе

Новые ограничения для службы по контракту в ВС РФ вступили в силу

Запрещающий служить по контракту обновленный перечень заболеваний вступил в силу

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Новые ограничения для службы по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации вступили в силу 24 сентября. Приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу, опубликованный на портале правовой информации, утвердил перечень заболеваний, при наличии которых человек признается ограниченно годным и не допускается к военной службе по контракту в период мобилизации, в период военного положения и в военное время.

В перечне — 26 пунктов, в которых перечислены болезни и состояния организма, запрещающие зачисление на контрактную службу при мобилизации. В первую очередь указаны легко передаваемые контактным лицам (в частности потенциальным сослуживцам) заболевания: вирус иммунодефицита человека, гепатиты B и С, активный туберкулез органов дыхания и костей.

Среди хронических заболеваний, являющихся причиной для отказа в службе по контракту, описаны злокачественные опухоли, некоторые болезни сердца и гипертония, сахарный диабет I типа, психические расстройства и нарушения психики из-за употребления психоактивных веществ, эпилепсия, пережитые инсульты и бронхиальная астма.

В документе также указано, что военнослужащих не допустят до заключения контракта при плохом зрении, с отсутствующими конечностями или органами и последствиями старых травм. При этом уточняется, что ограничений для контрактников меньше, чем для срочной службы.

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    Александра Синицына
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