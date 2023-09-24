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05:26, 24 сентября 2023Россия

Вирусолог оценил вероятность роста заражений коронавирусом в России

Вирусолог Альтштейн: подъем заболеваемости COVID-19 в России возможен

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что определенный подъем заболеваемости COVID-19 в России вероятен, однако его масштаб не будет значительным. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист добавил, что в первую очередь ревакцинироваться необходимо пожилым людям с хроническими заболеваниями, так как вирус для них наиболее опасен. «К сожалению, новейших вакцин от этих [новых] вариантов коронавируса сейчас еще нет, но можно пользоваться старыми вакцинами», — сказал он.

Ранее эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в России может случиться уже в октябре. «Есть рост заболеваемости, но не было еще распоряжения Роспотребнадзора, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация, и пора переходить к масочному режиму», — сказал он.

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