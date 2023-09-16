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19:54, 16 сентября 2023Россия

Эпидемиолог высказался о пике заболеваемости коронавирусом

Эпидемиолог Покровский допустил, что пик заболеваемости COVID-19 будет в октябре

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Пик заболеваемости коронавирусом в России может случиться в уже октябре, считает эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил россиянам о мерах профилактики, которые помогут не заразиться ковидом.

«Есть рост заболеваемости, но не было еще распоряжения Роспотребнадзора, что у нас сложная эпидемиологическая ситуация, и пора переходить к масочному режиму. Со своей стороны могу рекомендовать людям с хроническими заболеваниями, старше 65 лет в общественных местах надевать маски», — сказал он.

Также, по мнению специалиста, тем, кто входит в группы риска, стоит снова сделать прививки от коронавируса. По его словам, пик заболеваемости COVID-19 может наступить через несколько недель.

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«Все связано с нашим календарем. Сейчас люди съехались из разных мест, вышли на работу. Конечно, условия для распространения вируса появились более удачные. Если он им воспользуется, то к октябрю месяцу может быть повышенная заболеваемость. Многие считают, что для коронавируса не характерна сезонность, но в ближайшее время мы увидим, как будет развиваться ситуация и будем следить за указаниями Роспотребнадзора», — добавил Вадим Покровский.

16 сентября стало известно, что в Доме правительства России введут масочный режим и другие меры профилактики вирусных заболеваний. Уточнялось, что это связано с обычным для осени ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

Позже в Роспотребнадзоре заявили, что в России не будут вводить ограничительные меры, в том числе масочный режим, без серьезных оснований. В ведомстве допустили, что в некоторых учреждениях «могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пока новых эпидемиологических ограничений нет. Он посоветовал дождаться рекомендаций врачей.

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