В Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка-велосипедиста

МВД: в Дагестане неизвестные на автомобиле нарочно сбили ребенка на велосипеде

Неизвестные в Дагестане на автомобиле нарочно сбили ребенка, в произошедшем разбираются сотрудники полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

На опубликованном ею видео видно, как машина задним ходом дважды перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Затем из машины выходят двое молодых ребят и что-то говорят кричащему, вероятно от боли, ребенку.

Гариева отметила, что на видеокадрах «запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное и требует незамедлительного вмешательства сотрудников правоохранительных органов».

Ранее Калининский суд Санкт-Петербурга приговорил к трем годам колонии условно мужчину, который три года назад сбил ребенка на пешеходном переходе. Мужчина, управляя автомобилем Suzuki, не снизил скорость перед пешеходным переходом и сбил девятилетнюю девочку, которая в этот момент переходила дорогу. В результате наезда ребенок получил тяжкий вред здоровью.