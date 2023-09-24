Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:48, 24 сентября 2023Россия

В Госдуме высмеяли призыв Киева выехать населению из Крыма

Депутат Ивлев раскритиковал призыв Киева выехать населению из Крыма

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал проявлением депрессии от неудач на фронте призыв украинских властей к жителям Крыма покинуть полуостров на период «деоккупации». Об этом пишет РИА Новости.

«Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части ВСУ позорно бежали из Крыма. Ничего у киевского режима не получается, да и не получится никогда», — отметил он.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в своих соцсетях призвала крымчан покинуть полуостров и переждать «деоккупации» на подконтрольной киевским властям территории или в третьих странах.

На это Леонид Ивлев заявил, что Верещук «ведет себя как курица, которая еще даже на гнездо не села, а уже заранее кудахчет, что снесет самое большое яйцо».

По словам депутата Госдумы, Крым надежно защищен, а крымчане со всей страной готовятся отметить десятилетие референдума о воссоединении с Россией.

В сентябре глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинского лидера Владимира Зеленского забыть о Крыме и готовить Украину к новому административному делению.

По его словам, «итогом деления Украины станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов». Парламентарий отметил, что только возвращение исконных российских территорий в состав государства может гарантировать им восстановление нормальной, адекватной жизни и законности.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Азербайджане создали спецгруппу по вопросам интеграции Карабаха

    Внутренности iPhone 15 Pro показали на видео

    Лещенко рассказал о состоянии Пахмутовой после потери мужа

    Байден запутался в воспоминаниях о своем сыне

    Военный заявил о сдающихся в плен после получения агитлистовок солдатах ВСУ

    Россиян предупредили о росте «барических депрессий»

    Объявление на ремонтной мастерской рассмешило россиян

    В Госдуме высмеяли призыв Киева выехать населению из Крыма

    Солдата ВСУ настигло «прозрение» после ранения в плечо

    Развожаев рассказал о чуде с иконой в атакованном штабе ЧФ в Севастополе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости