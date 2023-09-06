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05:34, 6 сентября 2023Россия

Зеленского призвали готовить Украину к новому делению

Глава крымского парламента призвал Зеленского готовить Украину к новому делению
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал украинского лидера Владимира Зеленского забыть о Крыме и готовить Украину к новому административному делению. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Зеленскому пора забыть в своем воспаленном мозгу о российском Крыме и избавить крымчан от своего безумия и наркотического бреда», — отметил политик.

По словам Константинова, «итогом деления Украины станет уход ряда регионов из-под власти украинских нацистов». По мнению парламентария, только возвращение исконных российских территорий в состав государства может гарантировать им восстановление нормальной, адекватной жизни и законности.

«Стоит начать подбирать возможные кандидатуры губернаторов Харькова, Екатеринослава, Николаева, Одессы», — также отметил главы крымского парламента.

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    Марина Совина
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