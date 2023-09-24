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05:55, 24 сентября 2023Россия

Россиян предупредили о росте «барических депрессий»

Вильфанд: число «барических депрессий» будет расти в конце октября и ноябре

Фото: Anatoliy Shostak / Unsplash

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что число «барических депрессий», которые приносят ненастную погоду и похолодания, будет расти в конце октября и ноябре. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это связано с сокращением светового дня. Он подчеркнул, что спустя три дня после дня осеннего равноденствия (в этом году 23 сентября) продолжительность дня и ночи уже сравняется.

Ранее сотрудник Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что период теплой и сухой погоды — бабьего лета — в Москве завершится в начале-середине следующей недели. Синоптик добавила, что пока столичный регион не покидает умеренное тепло.

Синоптики ранее предупредили россиян о «бракованной» зиме. Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь — на три-четыре градуса, а февраль — на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими.

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    Марина Совина
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