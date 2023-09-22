Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:04, 22 сентября 2023Среда обитания

Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

В Метеобюро рассказали, что бабье лето в Москве завершится на следующей неделе

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Период теплой и сухой погоды — бабьего лета — в Москве завершится в начале-середине следующей недели. Такой срок назвала сотрудник Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет «Мир 24».

Синоптик добавила, что пока столичный регион не покидает умеренное тепло. При этом если средняя суточная температура воздуха в эти выходные превысит норму на 7-8 градусов, то к концу месяца она будет выше на 2-3 градуса. Осадков в этот период не ожидается.

Минимальные ночные температуры в Москве и области на выходные будут в диапазоне от плюс 11 до плюс 13 градусов, а днем — от плюс 23 до плюс 26 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уверен, что грядущий осенне-зимний сезон на большей территории России будет теплым. Зимой температура в Центральной России, на Русской равнине и Урале тоже будет выше нормы. Аномально теплым станет окончание сезона — в феврале превышение может составить 5 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет ВВС США заметили близ Севастополя во время ракетного удара по штабу ЧФ

    В России спрогнозировали рост экономики в 2024-2026 годах

    Экс-первая ракетка мира подала в суд на производителя БАДов из-за допинга

    Боррель остался недоволен темпами поставок оружия Украине

    Губернатор описал разрушения после удара ВСУ по штабу Черноморского флота

    Запад захотел заручиться поддержкой Индии в борьбе с российскими алмазами

    Телескоп Уэбба обнаружил новую сверхновую

    В Москве шестиклассник выпил таблетки и пол-литра водки и попал в реанимацию

    Стало известно о скором начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Спрогнозирован срок ограничения экспорта топлива из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости