Москвичам назвали срок окончания бабьего лета

В Метеобюро рассказали, что бабье лето в Москве завершится на следующей неделе

Период теплой и сухой погоды — бабьего лета — в Москве завершится в начале-середине следующей недели. Такой срок назвала сотрудник Метеобюро Татьяна Позднякова, пишет «Мир 24».

Синоптик добавила, что пока столичный регион не покидает умеренное тепло. При этом если средняя суточная температура воздуха в эти выходные превысит норму на 7-8 градусов, то к концу месяца она будет выше на 2-3 градуса. Осадков в этот период не ожидается.

Минимальные ночные температуры в Москве и области на выходные будут в диапазоне от плюс 11 до плюс 13 градусов, а днем — от плюс 23 до плюс 26 градусов, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик уверен, что грядущий осенне-зимний сезон на большей территории России будет теплым. Зимой температура в Центральной России, на Русской равнине и Урале тоже будет выше нормы. Аномально теплым станет окончание сезона — в феврале превышение может составить 5 градусов.