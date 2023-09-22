Москвичи пережили рекордно теплую ночь

Синоптик Тишковец зафиксировал рекордную с 1975 года теплую ночь

Ночь с 21 на 22 сентября стала третьей подряд по-июльски теплой ночью в Москве, а на одной из метеостанций был побит температурный рекорд 48-летней давности года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На метеостанции Балчуг минимальная температура воздуха составила плюс 16,1 градуса, в Тушино — плюс 13,4 градуса, на базовой метеостанции ВДНХ — плюс 13 градусов. Такая температура является нормой для июля.

Рекорд на метеостанции ВДНХ принадлежит 1975 году, когда синоптики зафиксировали плюс 13 градусов, отметил Тишковец. Предыдущая ночь также побила рекорд, воздух прогрелся до плюс 16,2 градуса.

Синоптик уверен, что грядущий осенне-зимний сезон на большей территории России будет теплым. Зимой температура в Центральной России, на Русской равнине и Урале тоже будет выше нормы. Аномально теплой станет окончание сезона — в феврале превышение может составить 5 градусов