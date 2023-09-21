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11:37, 21 сентября 2023Среда обитания

Москвичи пережили субтропическую ночь

Синоптик Тишковец: температура в ночь на 21 сентября составила +16,2 градуса

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В Москве ночь с 20 на 21 сентября оказалась рекордно теплой, сообщил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик назвал эту ночь бархатной, указав, что столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 16,2 градуса, что составило абсолютный рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений. Прошлый рекорд был достигнут в 2015 году, когда температура составила плюс 13,1 градуса. По словам специалиста, температура ночью 21 сентября бывает выше плюс десяти градусов не чаще одного раза в десять лет.

Показатели прошедшей ночи на два градуса выше дневной климатической нормы сентября. В Москве даже в середине лета ночная температура ниже плюс 13,5 градуса, указал синоптик. Прошедшую ночь он назвал субтропической. Тишковец указал, что она соответствует ночным климатическим показателям бархатного сезона Сочи и Ялты.

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что температура ночью была довольно высокой и в Московской области она составила плюс 13-16 градусов. По ее прогнозу, предстоящие ночи будут такими же теплыми или, возможно, теплее. Также ожидается повышение дневной температуры.

В ближайшие дни температура воздуха в Москве окажется близкой к рекордным значениям и составит плюс 23-25 градусов. Эти показатели выше климатической нормы на шесть-семь градусов. Синоптик объяснила такую погоду тем, что Москва и Подмосковье находятся в самой теплой части антициклона, когда с юга ветер приносит воздух из Малой Азии (из Турции и с Кипра).

В Москве 20 сентября был установлен рекорд температуры — на метеостанции ВДНХ она поднялась до плюс 24,3 градуса Цельсия, на Балчуге составила плюс 24,9 градуса. Прежний рекорд для этого дня был зафиксирован в 1937 году (плюс 24,2 градуса). Ночь на 20 сентября в столице по уровню температуры оказалась «июльской» (плюс 12,3 градуса).

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    Мария Черкасова
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