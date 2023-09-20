В Москве установлен рекорд тепла

Синоптик Тишковец: температура в Москве составила рекордные плюс 24,3 градуса

В Москве 20 августа установлен рекорд температуры для этого дня, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ температура поднялась до плюс 24,3 градуса Цельсия, на Балчуге составила плюс 24,9 градуса. При этом прежний рекорд для 20 сентября был достигнут в 1927 году и составил плюс 24,2 градуса.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 сентября в Москве по уровню температуры оказалась «июльской». На метеостанции ВДНХ минимальный термометр под утро показал плюс 12,3 градуса, что соответствует климатической норме середины лета.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявлял, что 20-21 сентября в Москву придет второе бабье лето.

В ночь на воскресенье 17 сентября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. В Черустях столбики термометра опустились до минус 1,3 градуса, в Новой Москве, в Михайловском, температура ночью понизилась до 0 градусов. При этом заморозки в самой Москве, как ожидается, наступят только в октябре.

