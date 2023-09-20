Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:38, 20 сентября 2023Среда обитания

В Москве установлен рекорд тепла

Синоптик Тишковец: температура в Москве составила рекордные плюс 24,3 градуса

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Москве 20 августа установлен рекорд температуры для этого дня, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к 15:00 на базовой метеостанции ВДНХ температура поднялась до плюс 24,3 градуса Цельсия, на Балчуге составила плюс 24,9 градуса. При этом прежний рекорд для 20 сентября был достигнут в 1927 году и составил плюс 24,2 градуса.

Материалы по теме:
«Пора начинать адаптироваться» Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
«Пора начинать адаптироваться»Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий?
15 июля 2021
«В России знают, что такое вечная мерзлота». Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
«В России знают, что такое вечная мерзлота».Нобелевский лауреат — о глобальном потеплении, исчезающих льдах и новом мире
30 мая 2021

Ранее стало известно, что в ночь на 20 сентября в Москве по уровню температуры оказалась «июльской». На метеостанции ВДНХ минимальный термометр под утро показал плюс 12,3 градуса, что соответствует климатической норме середины лета.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее заявлял, что 20-21 сентября в Москву придет второе бабье лето.

В ночь на воскресенье 17 сентября в Московской области были зафиксированы первые заморозки. В Черустях столбики термометра опустились до минус 1,3 градуса, в Новой Москве, в Михайловском, температура ночью понизилась до 0 градусов. При этом заморозки в самой Москве, как ожидается, наступят только в октябре.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости