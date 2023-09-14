Москвичам пообещали второе бабье лето

Синоптик Шувалов: второе бабье лето придет в Москву после 20 сентября

В Москве второе бабье лето наступит 20-21 сентября после похолодания, рассказал телеканалу «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В настоящее время в Москве — «первое» бабье лето с температурой выше нормы. При этом вечером в пятницу 15 сентября в столицу придет холодный атмосферный фронт, а ветер с южного изменится на северный. В субботу 16 сентября днем температура будет составлять плюс 16-17 градусов.

В ночь на 17 сентября она опустится до плюс 3-5 градусов, в некоторых районах возможны даже ночные заморозки. Также ожидаются дожди. С 20-21 сентября погода улучшится — температура достигнет плюс 20 градусов и, возможно, поднимется выше. Этой осенью температурные контрасты не будут велики, а днем за счет обилия солнечных лучей воздух будет прогреваться до плюс 18-19 градусов, добавил синоптик.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее предсказывал, что первые заморозки придут в Подмосковье ночью в воскресенье, 17 сентября. По его словам, столбики термометров опустятся до отметок плюс 1-6 градусов, местами — ниже ноля. В Москве же, по словам синоптика, заморозков ждать стоит только в октябре.