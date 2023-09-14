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14:02, 14 сентября 2023Среда обитания

Жителям Московского региона рассказали о первых заморозках

Специалист «Фобос» Тишковец: ночные заморозки придут в Подмосковье в воскресенье

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Жителей Подмосковья первые ночные заморозки могут ожидать уже в воскресенье, 17 августа, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом Москвы похолодание не коснется — в столицу заморозки придут только в октябре, когда наступит золотая осень. Тишковец отметил, что обычно ночью холодает 27-30 сентября, однако в настоящее время синоптики предсказывают теплую осень, поэтому ожидают заморозков позднее обычного.

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В воскресенье столица окажется в центре скандинавского антициклона, а колебания температуры будут усилены малооблачной погодой и отсутствием ветра. В Москве ночью похолодает до плюс 4-6 градусов Цельсия, а в Подмосковье столбики термометров опустятся до отметок плюс 1-6 градусов, местами опустятся ниже ноля. При этом днем воздух прогреется до плюс 15-20 градусов.

Заморозки в северных районах Центральной России также могут наступить в ночь на вторник 19 сентября. Синоптик отметил, что появление инея на траве будет носить «исключительно мозаичный и символический характер» и коснется только низинных мест с более холодным воздухом.

Ранее Тишковец предсказывал наступление в Москве бабьего лета на неделе с 11 по 17 сентября. Солнечная погода продержится по меньшей мере до пятницы 15 сентября, а в воскресенье возможно кратковременное ухудшение с кратковременными осадками.

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    Мария Черкасова
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