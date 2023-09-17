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08:43, 17 сентября 2023Среда обитания

Первые заморозки зафиксировали в Подмосковье

Метеоролог Тишковец: в Подмосковье зафиксировали первые заморозки

Фото: Агентство «Москва»

Первые в этом сезоне заморозки в Московской области зафиксированы в ночь на воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Черустях столбики термометра опустились до минус 1,3 градуса. В Новой Москве, в Михайловском, температура ночью понизилась до 0 градусов. «В Москве, на базовой метеостанции города ВДНХ, минимальный термометр показал плюс 4,6 градуса», — сказал Тишковец. По его словам, минувшая ночь стала самой холодной с начала сентября.

Кроме того, отметил синоптик, заморозки наблюдались и в других регионах Центральной России. В частности, иней появился в Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областях.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказывал наступление в Москве бабьего лета 20-21.

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    Марина Совина
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