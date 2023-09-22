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05:00, 22 сентября 2023Среда обитания

Россиянам предрекли теплую зиму

Синоптик Тишковец предрек россиянам теплую осень и зиму

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ

Грядущий осенне-зимний сезон на большей территории России будет теплым. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Предварительным прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Синоптик сообщил, что температура в сентябре в Москве в среднем на 1,6 градуса выше нормы. Кроме того, месяц выдался засушливым. Так, в столице выпало всего 6 процентов осадков. Октябрь тоже ожидается засушливый и теплый — температура на большей территории страны, в том числе Европейской России, может быть на 2,5-3 градуса выше нормы. «Я думаю, что недобор по осадкам будет достигать процентов 40. Большая часть Европейской России и Урал — в зоне достаточно сухой погоды, осадков будет явно не хватать», — добавил Тишковец.

Зимой температура в Центральной России, на Русской равнине и Урале тоже будет выше нормы. Аномально теплой станет окончание сезона – в феврале превышение может составить 5 градусов, полагает собеседник «Ленты.ру». «В целом, зима будет теплая, но вместе с тем неустойчивая и очень капризная, то есть будет сопровождаться неблагоприятными метеоусловиями. Это значит, что все время не будет тепло, будут резкие колебания — слякоть, оттепели, холода, морозы, снегопады, ледяные дожди», — спрогнозировал синоптик.

По его словам, определять довольно теплый осенне-зимний сезон будет Эль-Ниньо — теплое океаническое течение.

Ранее Тишковец сообщал, что в ночь с 20 на 21 сентября температура в Москве составила абсолютный рекорд за всю историю регулярных метеонаблюдений. Он назвал эту ночь «бархатной», указав, что столбики термометров на метеостанции ВДНХ поднялись до плюс 16,2 градуса.

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    Екатерина Смирная
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