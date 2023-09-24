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02:59, 24 сентября 2023Мир

Кандидат в президенты США высказался против присоединения Украины к НАТО

Кандидат в президенты Десантис: членство Киева в НАТО не входит в интересы США
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Кандидат в президенты США и губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к НАТО, заявив, что членство Киева в блоке не входит в интересы Вашингтона. Об этом пишет Bloomberg.

«Это бы только добавило нам больше обязательств. Если мы получим больше обязательств, то какие выгоды мы получим взамен?», — сказал Десантис в подкасте программы радиоведущего Гленна Бека (The Glenn Beck Program).

По его мнению, США не должны давать Украине «карт-бланш», если только Киев не использует возможности для завершения конфликта.

Ранее потенциальные кандидаты в президенты США Вивек Рамасвами и Рон Десантис поспорили о необходимости оказывать финансовую поддержку Киеву.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснял отказ Украине в членстве в альянсе из-за ведения боевых действий. По его словам, страна станет членом альянса, это было заявлено на саммите в Вильнюсе в июле. Самое важное, что на саммите Украина приблизилась к этой цели, отметил Столтенберг.

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    Марина Совина
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