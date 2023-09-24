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14:06, 24 сентября 2023Россия

Стало известно об инциденте с дроном и двумя летевшими в Москву самолетами

Mash: дрон в небе едва не развернул два летевших в Москву пассажирских самолета

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Дрон в небе едва не развернул два крупных пассажирских самолета, летевших в Москву. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Инцидент произошел около полудня в субботу, 23 сентября. По информации канала, сразу два экипажа, Airbus A320 и Boeing 738, увидели сине-белый беспилотник прямо из кабины и доложили о случившемся диспетчерам.

Так, пилоты рейса, следовавшего из Минеральных Вод, рассказали, что летающий объект был длиной около метра и двигался в сторону столицы на высоте примерно 2,6 километра. Спустя 15 минут похожее сообщение поступило от судна, летевшего из Казани, в тот момент аппарат уже находился на высоте около 1,8 километра.

«Обошлось без ЧП — судна не разворачивали», — сказано в публикации. Отмечается, что беспилотник летел значительно ниже, поэтому самолеты смогли продолжить путь.

27 апреля сообщалось, что пилот самолета российской авиакомпании NordStar заметил дрон около столичного аэропорта Домодедово. На подлете к аэропорту прибытия летчик, начавший снижение пассажирского воздушного судна, заметил пролетающий под лайнером неизвестный летательный аппарат — в тот момент самолет находился на высоте около двух тысяч метров.

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    Варвара Кошечкина
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