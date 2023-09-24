В США обеспокоились возможностью дедолларизации мировой экономики

NYP: дедолларизация глобальной экономики приведет к тяжелым последствиям для США

Возможность дедолларизации глобальной экономики приведет к тяжелым последствиям для мировой гегемонии США из-за утраты основного финансового рычага для давления на другие страны. Об этом заявили обозреватели американской газеты New York Post (NYP).

«Роль доллара как ключевой мировой резервной валюты — основа глобального лидерства Америки. [Переходящий на использование альтернативных национальных валют] БРИКС уже имеет значительное присутствие в мировой экономике», — говорится в выводах к публикации. По мнению обозревателей, дедолларизация также приведет к тяжелым экономическим проблемам в самих США, страдающих от роста государственного долга.

В настоящее время госдолг США составляет 33,044 триллиона долларов. Отметку в 32 триллиона долларов он превысил в июне. Наращивать заимствования позволяет закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, который подписал президент Джо Байден.