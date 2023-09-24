Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:46, 24 сентября 2023Бывший СССР

Подсчитан ущерб Украины из-за эмбарго Восточной Европы

Киев рискует потерять $230 млн из-за эмбарго Польши, Венгрии и Словакии на зерно
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Киев рискует потерять 230 миллионов долларов из-за эмбарго Польши, Венгрии и Словакии на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из Украины. Такой потенциальный размер ущерба, ссылаясь на данные статистических служб, подсчитало РИА Новости.

Таким образом, финансовые потери страны из-за запрета на ввоз продукции в Восточную Европу будет почти равен квартальному дохожу Украины от транзита газа.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на транзит украинского зерна и иной сельхозпродукции в приграничные государства. Однако власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке. Украина приняла ответные меры, подав жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Все это привело к ухудшению отношений Украины с одним из своих главных союзников — Польшей. Конфликт между Киевом и Варшавой возымел последствия для украинского кризиса: польские власти прекратили поставки вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отказались продлевать помощь украинским беженцам.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров обвинил США в создании новых военных союзов

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

    Стали известны подробности о нарочно сбивших на авто ребенка мужчинах

    Российская авиация нанесла масштабный удар по ВСУ на донецком направлении

    Азербайджанский боец уступил в главном бою турнира UFC из-за травмы

    Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

    Литва задолжала деньги за проживание строителей забора на границе с Белоруссией

    Психолог перечислила любимые фразы манипуляторов

    Россияне стали чаще жаловаться на навязывание допуслуг при кредитовании

    Подсчитан ущерб Украины из-за эмбарго Восточной Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости