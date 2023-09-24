Подсчитан ущерб Украины из-за эмбарго Восточной Европы

Киев рискует потерять $230 млн из-за эмбарго Польши, Венгрии и Словакии на зерно

Киев рискует потерять 230 миллионов долларов из-за эмбарго Польши, Венгрии и Словакии на зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из Украины. Такой потенциальный размер ущерба, ссылаясь на данные статистических служб, подсчитало РИА Новости.

Таким образом, финансовые потери страны из-за запрета на ввоз продукции в Восточную Европу будет почти равен квартальному дохожу Украины от транзита газа.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на транзит украинского зерна и иной сельхозпродукции в приграничные государства. Однако власти Словакии, Венгрии и Польши заявили о продлении эмбарго в одностороннем порядке. Украина приняла ответные меры, подав жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Все это привело к ухудшению отношений Украины с одним из своих главных союзников — Польшей. Конфликт между Киевом и Варшавой возымел последствия для украинского кризиса: польские власти прекратили поставки вооружений для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также отказались продлевать помощь украинским беженцам.