В НАТО призвали вновь бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО призвал бомбить Белград

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер отреагировал на рост насилия на севере Косово и призвал «бомбить Белград прямо сейчас» в рамках новой интервенции альянса. Об этом Фелингер написал на странице в социальной сети X.

«В Баньско началась сербская война против Косово. (...) Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» — написал он, попутно обвинив Россию в причастности к эскалации ситуации.

Ранее контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность поддержать операции косовских силовиков на севере области после нападения на местных сотрудников правопорядка со стороны неизвестных. «KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в публикации.