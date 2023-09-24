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18:48, 24 сентября 2023Мир

В НАТО заявили о готовности поддержать Косово против Сербии

Контингент НАТО выразил готовность поддержать операции на севере Косово

Фото: Miodrag Draskic / Reuters

Контингент НАТО в Косово (KFOR) выразил готовность поддержать операции косовских силовиков на севере области после нападения на местных сотрудников правопорядка со стороны неизвестных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии НАТО в соцсети X.

«KFOR продолжает внимательно следить за ситуацией в Баньско, ее войска присутствуют в этом районе и готовы реагировать в случае необходимости», — говорится в публикации. Также представители НАТО отметили, что приносят соболезнования жертвам нападения и решительно осуждают проявления насилия в регионе.

Ранее стало известно, что неизвестные совершили нападение на косовских полицейских, которые находились на патрулировании на севере области. При этом премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти обвинил Сербию в организации насильственной акции.

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    Виктория Кондратьева
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