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14:57, 24 сентября 2023Мир

Премьер Косово обвинил Сербию в убийстве полицейского

Премьер непризнанного Косово Курти обвинил Сербию в убийстве полицейского

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Неизвестные совершили нападение на косовских полицейских, которые находились на патрулировании на севере области, в результате инцидента погиб один полицейский, еще один был ранен. Об этом в своем аккаунте на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти, при этом обвинив Сербию в убийстве полицейских.

«В населенном пункте Баньска в районе города Лепосавич было совершено нападение на косовскую полицию, в результате чего один косовский полицейский был убит, а другой получил ранения. В данный момент продолжаются атаки на нашу полицию с использованием огнестрельного оружия различных калибров. Нападавшие — профессионалы в масках и вооружены тяжелым оружием», — говорится в сообщении политика.

Он отметил, что стрельба по косовским правоохранителям началась в 3:00 по местному времени (4:00 мск). Сербская сторона пока не стала комментировать эти обвинения.

В июне сообщалось, что в Лепосавиче на севере Косово девять косовских журналистов, следивших за акциями сербов вокруг здания муниципалитета, были атакованы людьми в масках. Журналисты были забиты камнями и подверглись физическому насилию со стороны неизвестных людей.

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    Виктория Кондратьева
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