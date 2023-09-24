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12:05, 24 сентября 2023Мир

Бывший глава ЕК предупредил о разногласиях в Евросоюзе из-за Украины

Экс-глава ЕК Баррозу предупредил о разногласиях в Евросоюзе из-за новых членов

Фото: Pierre Albouy / Reuters

Бывший глава Еврокомиссии (ЕК) Жозе Мануэль Баррозу предупредил, что страны Евросоюза могут разойтись во мнениях в связи с обсуждением реформ при возможном присоединении новых членов, в том числе Украины. Это следует из его интервью газете Financial Times.

Экс-глава ЕК подчеркнул, что сам поддерживает заявку Украины на членство в ЕС. В то же время Баррозу допустил, что возможное членство страны в союзе может привести к дискуссиям.

До этого Германия и Франция представили план реформ Евросоюза для постепенного включения новых членов в блок. Одна из идей — переход от принципа единогласия в принятии решений к поддержке большинством государств-членов. При подобном раскладе страны-члены ЕС не смогут накладывать вето на решения союза.

Баррозу не согласился с предложенными изменениями. «Посмотрите на очень сложные решения, которые мы принимали сейчас, включая санкции против России или вопросы, связанные с обороной. Разве это было невозможно, даже при требовании единогласной поддержки?» — поделился он.

Бывший глава ЕК счел, что объединение должно вместо этого «сосредоточиться на завершении создания банковского союза, завершении создания союза рынков капитала, завершении создания внутреннего рынка, а также на достижении прогресса в геополитических вопросах».

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Одобрения заявок на вступление ожидают Турция (с 1999 года), Северная Македония (2005), Черногория (2010), Сербия (2019), Албания (2014), Босния и Герцеговина (2022), Молдавия (2022) и Украина (2022). Получения статуса кандидата в ЕС ожидают Грузия и частично признанная Республика Косово, которые подали заявки в 2022-м.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая анонсировала очередной пакет помощи Украине.

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    Анна Щербакова
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