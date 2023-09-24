Ким Чен Ын понадеялся на развитие сотрудничества с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на развитие сотрудничества с Китаем

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответном послании председателю КНР Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества с Пекином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер также поблагодарил председателя КНР за теплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР. Отмечается, что в послании политик выразил уверенность в том, что «две партии и две страны будут в тесном контакте продвигать [отношения] солидарности и развивать сотрудничество».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что в следующем месяце может посетить Северную Корею.