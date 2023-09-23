Лавров заявил о планах посетить КНДР

Глава МИД России Лавров заявил, что в следующем месяце может посетить КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в следующем месяце может посетить Северную Корею. Об этом сообщает ТАСС.

«В соответствии с тем, о чем договорились [лидер КНДР] Ким Чен Ын и президент [России Владимир] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться», — отметил глава ведомства.

12 сентября Ким Чен Ын прибыл в Россию. 13 сентября он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Позже северокорейский лидер приехал в Комсомольск-на-Амуре и посетил российские авиационные заводы.

Бронепоезд Ким Чен Ына проехал по России более четырех тысяч километров. Аналогичный маршрут равен трем путешествиям из Петербурга в Москву и обратно.