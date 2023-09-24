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22:55, 24 сентября 2023Россия

Стало известно о попытках ВСУ эвакуировать подбитые танки Leopard

Разведчик: ВСУ пытались эвакуировать два танка Leopard на купянском направлении

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Российский разведчик рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении предприняли попытки эвакуировать два танка Leopard, подбитые ранее бойцами 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Об этом сообщает РИА Новости.

«Была попытка эвакуации танка [Leopard], противник подогнал такой же танк Leopard и советский танк, они пытались сцепкой вытащить его, на более ровную поверхность, при этом мы не давали им этого сделать с помощью артиллерии», — отметил российский военный.

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Разведчик добавил, что ВСУ пытались эвакуировать один из подбитых танков ночью. Однако российские военные наблюдали за этим участком при помощи БПЛА. Они позволили украинским солдатам подойти к танку, после чего передали координаты места эвакуации расчету реактивной системы залпового огня «Град», который нанес удар по участку. Эвакуация техники закончилась бегством военных ВСУ, заключил разведчик.

Стало известно о проблемах украинских военных с танками Leopard. В частности, украинские танкисты не чувствуют габариты боевых машин, поэтому не могут полноценно ими пользоваться.

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    Марина Совина
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