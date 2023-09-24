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19:32, 24 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о проблемах украинских военных с танками Leopard

Разведчик сообщил о проблемах в ВСУ с управлением немецких танков Leopard

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинские военные испытывают проблемы с управлением немецких танков Leopard. Об этом РИА Новости рассказал разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

Источник агентства заявил, что украинские танкисты не чувствуют габариты боевых машин, поэтому не могут полноценно ими пользоваться. «Есть предположение, что либо это низкая обученность экипажей, либо проблема с управлением танков, то есть технические их неисправности», — высказался он.

22 сентября Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили два танка Leopard немецкого производства на купянском направлении.

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