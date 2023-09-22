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16:15, 22 сентября 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении двух танков Leopard на одном направлении

МО РФ: военные уничтожили два танка Leopard на купянском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили два танка Leopard немецкого производства на купянском направлении. Об этом отчитались перед журналистами в Минобороны в ходе брифинга в пятницу, 22 сентября.

В ведомстве отметили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: самоходная польская артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы «Мста-Б», орудие Д-30 и противотанковая пушка «Рапира». 

По информации Минобороны, на южно-донецком направлении российская армия уничтожила склад боеприпасов 1-й танковой бригады Вооруженных сил Украины.

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21 сентября российское министерство доложило об ударе по центрам подготовки украинских диверсантов.

Тогда же под под атаку попали различные объекты военной промышленности.

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    Анна Щербакова
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